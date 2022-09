Opel Corsa 40 Anniversary, la special celebrativa a 23.600 euro

Fu un anno speciale anche per quegli italiani che si avvicinavano per la prima volta a unʼauto originale, una city car alternativa alle italiane dominanti dellʼepoca.

La prima Opel Corsa nacque nel 1982 e, dopo 6 generazioni di prodotto, festeggia oggi i 40 anni

unʼedizione limitata, soltanto 1.982 esemplari in tutta Europa

Opel Corsa 40 Anniversary

. Un successo che è andato oltre lʼimmaginazione, ancor oggi ‒ con Opel salda nel gruppo Stellantis ‒ è una delle auto migliori del segmento B, per spaziosità, robustezza, qualità tecnica e persino unʼalimentazione 100% elettrica. Opel vuol così celebrarla con, da prenotare e acquistare esclusivamente online. È la “”, con dotazioni al top di gamma e lo sfavillante colore “Rekord Red”, un omaggio al rosso utilizzato della prima Opel Corsa A del 1982. A contrasto sono però il tetto, i cerchi in lega leggera da 17 pollici e altri dettagli in nero.

L’abitacolo di “Opel Corsa 40 Anniversary” è senza dubbio moderno, ma vuol suscitare un pizzico di nostalgia con quella

finitura dei sedili in tartan

targhetta numerata da 0001 a 1982

Online dal 14 settembre, Corsa 40 Anniversary costa 23.600 euro

che campeggiava agli esordi del modello. Ogni esemplare avrà la propria, posizionata sulla finitura nera della plancia lato passeggero. Ma la modernità dellʼattuale Corsa non è certo trascurata, ecco allora lʼinfotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, i fari anteriori a LED e i più aggiornati ausili alla guida come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.