Salone di Francoforte 18 settembre 2019 09:00 Oltre la ID.3, Volkswagen lancia anche la nuova e-up! Prevendita in autunno, costa da 23.350 euro

Non solo la ID.3, lʼauto elettrica Volkswagen già in prevendita, ma anche la nuova e-up!, seconda generazione della city car del brand, che sarà commercializzata già il prossimo autunno. Come dire che il dado è tratto e Volkswagen ci rivela a Francoforte 2019 la sua offensiva nel campo della trazione elettrica.

Nuova Volkswagen e-up! Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Grazie alla capacità della batteria aumentata da 18,7 a 32,3 kWh netti, la nuova e-up! assicura unʼautonomia di marcia fino a 260 chilometri. Per una city car pratica come la 4 porte e 4 posti tedesca è un dato importante, significa coprire abbondantemente la fascia dʼuso quotidiana. Anche la ricarica non richiede più tempi lunghissimi: con una centralina da 40 kW, le batterie della e-up! raggiungono lʼ80% della carica in soli 60 minuti. Leggera e agile, garantisce un ottimo scatto sullo 0-100 in 11,9 secondi e una velocità massima di 130 km orari.