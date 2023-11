Nuove TROMOX MC10 StreetX e MC10 TrailX

Le due versioni hanno un design minimalista, ma allo stesso elegante, pulito e lineare. Il telaio perimetrale in alluminio "abbraccia" le due grandi batterie e il gruppo propulsore. L'attenzione all'ergonomia si ritrova anche nella sella sottile ma che non toglie comfort alla seduta, e nel manubrio rialzato in alluminio, due tra le tante caratteristiche che rendono questo modelle MC10 nelle versioni StreetX e TrailX, adatto alle esigenze della mobilità urbana sostenibile, senza però rinunciare a una cerca ricercatezza nel design. Nella dotazione di serie è compreso il faro anteriore sovrapposto, con tecnologia LED, e un display a colori da 3,6 pollici (regolabile in inclinazione), con presa di ricarica USB e connettività BT con lo smartphone, tramite l'apposita APP.

Chi è TROMOX

TROMOX Technology Co. Ltd è un'azienda cinese con sede a Hangzhou, Zhejiang, ed è mossa da una mission portante: creare un nuovo modo di muoversi e divertirsi. Il nome del marchio TROMOX è una parola mista composta da TRON, che significa guida elettrica high-tech, e MOX, che sta per mix metallico inteso anche come parte del motore. Di recente TROMOX è stato alla ribalta della cronaca specializzata per l'accordo con FIVE, un gruppo italiano che propone una gamma completa di veicoli elettrici per la mobilità cittadina e il divertimento (dalle biciclette agli scooter fino alle minicar). Le bici elettriche e le batterie FIVE nascono in Italia nella fabbrica di Bologna, che coniuga efficienza energetica, produzione industriale e sostenibilità ambientale secondo i principi della logica ZEB (Zero Energy Building) che la rendono autosufficiente dal punto di vista energetico. Oltre che nella maggior parte dei Paesi europei, FIVE è presente con i suoi distributori anche in Canada, Stati Uniti e Australia.