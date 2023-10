La nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa è la più recente interpretazione del mito V7, che richiama a una sportività classica: l'attenzione ricade immediatamente sulle sue linee morbide, che partono dal cupolino e terminano nella zona della sella con look monoposto. Due elementi che rievocano l’affascinante atmosfera delle corse di un tempo.

La nuova V7 Stone Corsa si distingue per l’inedita livrea bicolore, molto in voga all’epoca d’oro delle gare motociclistiche. La colorazione grigio metallizzato è attraversata da una vistosa banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, proseguendo poi nella parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali. In tinta con la carrozzeria è disponibile come accessorio la cover rigida per la porzione posteriore della sella, per rendere quest’ultima totalmente monoposto, in puro stile corsaiolo.

La nuova colorazione Verde Camo si aggiunge le tinte Rosso Rovente, Grigio Alluminio, Giallo Metallico e Nero Ruvido. Per concludere, uno sguardo al listino: la nuova V7 Stone Corsa è già disponibile presso la rete dei concessionari Moto Guzzi al prezzo di 9.999 Euro franco concessionario.