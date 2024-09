Nuove Suzuki GSX-8R Legend Edition

Per gestire le performance dinamiche della GSX-8R sono presenti i controlli elettronici integrati nel Suzuki Intelligent Ride System, che di serie prevede Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore (Active, Basic e Comfort), Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e il quick shift bidirezionale. La procedura per mettersi in garage questo gioiellino a due ruote è quella di andare sul sito dedicato e qui fare l'ordine online, fino al 30 settembre 2024 e fino a esaurimento scorte. Le nuove Suzuki GSX sono in listino al prezzo di 11.500 euro f.c. iva inclusa. Una volta scelta la Legend Edition preferita e la concessionaria presso cui finalizzare l'acquisto, sarà sufficiente inserire la propria email e versare un acconto di 500 euro con PayPal. Entro due giorni si verrà ricontatti dal Concessionario di riferimento per finalizzare l’acquisto e concordare la consegna della GSX-8R Legend Edition.