Nuove Mercedes-AMG GLC Coupé: alla carica con le sportive

Le due sportive, fuori e dentro

Quali sono gli elementi che ci consentono di riconoscerle da fuori? Se la guardate dal muso, allora noterete la tipica calandra AMG con listelli verticali, mentre il profilo è caratterizzato dalle minigonne laterali AMG. Per quanto riguarda i cerchi in lega, si possono scegliere di stili diversi, nelle misure che vanno dai 19" ai 21", mentre nel posteriore due differenti estrattori contraddistinguono le due versioni. La 63 ad esempio ha un estrattore con una profilatura aggiuntiva, oltre a un doppio scarico trapezoidale. Quando si entra in abitacolo si viene avvolti dai sedili AMG in pelle Artico/microfibra Microcut AMG con grafiche e rivestimenti dedicati, che regalano ai due modelli un piglio marcatamente sportivo. Però, se si desidera altro, si può sempre dare uno sguardo alla lista degli optional, che mette a disposizione i sedili Performance AMG e i rivestimenti in pelle e pelle Nappa con stemma AMG in rilievo nei poggiatesta anteriori. Di serie invece c'è il volante AMG Performance in pelle Nappa (per la 43) o in pelle Nappa/Microcut microfibra (per la 63 S): su entrambe ci sono i tasti dai quali si possono attivare e scegliere le svariate funzioni di guida oltre ai programmi del sistema AMG Dynamic Select.