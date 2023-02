Nuove BMW X5 e X6 M Competition

Amano farsi riconoscere Guardiamole da fuori e partiamo dal muso, dove si notano le nuove luci a LED e la calandra a doppio rene con il nuovo design, rifinito di nero lucido. Tra le linee muscolose e piene di dinamicità saltano le prese d’aria maggiorate, nel profilo i cerchi in lega da 21” all’anteriore e 22” al posteriore, un impianto frenante M con pinze rosse o nere e per chi li desidera, componenti in fibra di carbonio per le calotte degli specchietti e lo spoiler posteriore (nel quale si ritrovano le nuovi luci a Led). Sul colore “dell’abito” da far indossare alle X5 e X6 M Competition, non abbiate esitazione, avete tutto il tempo per scegliere tra circa 50 colorazioni di vernici by BMW Individual.

In abitacolo, un mondo da scoprire e da “arredare” Non pensate che gli interni siano stati meno “trattati”. Se non si ritiene all’altezza la configurazione base di BMW, ovvero rivestimenti in pelle Merino insieme alle modanature in legno nero e in acciaio, con impianto audio Harman Kardon Surround Sound, allora si può scegliere il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound e procedere poi con le svariate proposte di BMW Individual. Non è tutto: il volante in pelle ospita paddle in carbonio, ma l’attenzione principale la cattura il doppio schermo del BMW Curved Display, con un quadro strumenti da 12,3” e uno dell’infotainment da 14,9”.