BMW R NineT e R 18 100 Years

Con una produzione limitata a 1923 unità – il riferimento è chiaramente all’anno di fondazione – le serie speciali “100 Years” si distinguono per l’allestimento particolarmente ricercato e sofisticato.

Sulla nuova R nineT 100 Years il motore è sempre il boxer a due cilindri raffreddato ad aria/olio da 109 CV (80 kW), ma viene arricchito da numerosi optional e dalle superfici con finitura Classic Chrome, una cromatura particolarmente lucente che richiama le moto degli anni ’20 del secolo scorso. Il serbatoio presenta una combinazione di nero e cromo con un doppio filetto bianco, oltre al badge 100 Years.

Sulla BMW R 18 100 Years, spinta da un motore boxer da 91 CV (67 kW), ritroviamo la colorazione in Classic Chrome abbinata alla verniciatura nera. Presente anche qui il doppio filetto bianco e il badge specifico della versione anniversario.

Entrambe le serie speciali sono già in vendita al prezzo di 23.550 euro per la R nineT 100 Years e 26.170 euro per la R 18 100 Years.