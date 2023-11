Nuova Yamaha MT-09 2024

Guardiamola bene

La MT-09 ha un nuovo design, che trae ispirazione dalle Yamaha YZ da motocross. Il concetto di stile resta quello di "bellezza funzionale", dove ogni dettaglio serve a ottimizzare il raggiungimento dell’obiettivo principale di Yamaha: offrire una moto ricca di personalità e un’esperienza di guida sempre piacevole. La MT-09 ha un nuovo faro a LED: il doppio faro del proiettore è stato migliorato inserendo un modulo lente più piccolo e più sottile rispetto al modello precedente. Le pedane, ridisegnate e montate sotto il telaio posteriore, sono state arretrate di 30,6 mm rispetto al modello precedente e sono state rialzate di 9,5 mm, mentre l'altezza può essere regolata in due posizioni in base alle preferenze del pilota. Anche il pedale del freno è stato riprogettato e realizzato in alluminio forgiato, mentre la punta del pedale del cambio è stata appiattita per ridurre la quantità di movimento della caviglia durante il cambio, così da ottenere un funzionamento più fluido. Per avvantaggiare una migliore posizione di guida, il serbatoio è stato rivisitato e pur mantenendo il consueto aspetto muscoloso presenta linee più tese, con bordi ben definiti e uno stile unico per i modelli MT. Per riuscire in questo nuovo esercizio di stile, il manubrio è stato abbassato, ma è possibile regolarlo su due diverse posizione in base alle proprie preferenze, mentre la sella è ora sdoppiata, più spostata verso l’avantreno per trasferire maggior carico alla ruota anteriore. Le informazioni vengono riportate su un nuovo display TFT da 5” e sono nuovi i blocchetti elettrici, con un joystick a 5 vie per navigare nei menù e un comando rivisto per gli indicatori di direzione.