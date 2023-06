Nuova Vespa GTV 2023, ecco come è stata migliorata

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato l’edizione speciale Mickey Mouse, oggi passiamo in rassegna l’ultimissima Gtv, riconoscibile per uno stile unico e apprezzabile per una proposta di equipaggiamento al passo con i tempi e con la concorrenza.

Tra tradizione e modernità Le novità della nuova Vespa GTV sono molte, ma in Piaggio custodiscono da sempre il segreto del successo di Vespa, che immaginiamo sia quello di conservare la sua tradizione mescolandola di volta in volta al passo con i tempi, senza mai alterare gli equilibri della “pozione magica”. Un po’ di puro stile classico alternato alla modernità. In questo caso, della Vespa resta la scocca in acciaio e il bellissimo faro anteriore basso posizionato sul parafango, il manubrio in tubo metallico a vista e un cupolino di piccole dimensioni. Infine, ultimo ma non per importanza, il cuore della Vespa GTV, ovvero il motore monocilindrico 300 hpe a quattro valvole con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica, capace di una potenza massima di 17,5 kW ovvero di 23,8 CV.





Ufficio stampa Piaggio

Passiamo alle novità Come già anticipato, molte novità della Vespa GTV arrivano direttamente dalla gamma Gts, ma questo non sminuisce il valore degli interventi realizzati per modernizzare anche la GTV. Facciamo qualche esempio: la fanaleria è full LED, compreso il faro anteriore, mentre la strumentazione di supporto al vespista (sempre di forma circolare) è diventata digitale e si può collegare al sistema Vespa MIA che consente la connessione con il cellulare. Sulla Vespa GTV il cupolino è in tinta con la carrozzeria, in alternativa però si può personalizzare, optando per uno di colore arancione, che si distingue anche per le tre feritoie orizzontali che sono state adottate anche sulla modanatura al centro dello scudo, che mette in evidenza dei fregi con bordatura arancione. La stessa tonalità si ritrova poi sul canale dei cerchi ruota a cinque razze, sulle grafiche che attraversano il cupolino e la fiancata, e sulla cucitura della sella. Infine, segnaliamo una curiosità: per chi vuole dare estro alla personalizzazione, può scegliere di acquistare un optional: una cover rigida in tinta con la carrozzeria che richiama le Vespa da competizione.

Ufficio stampa Piaggio