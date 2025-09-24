Nuova Toyota Corolla Cross

All'interno, la nuova Corolla Cross offre un ambiente raffinato, ottimizzato per il comfort nel pieno rispetto della funzionalità richiesta dalle famiglie. L'architettura degli interni, incentrata su una console dal nuovo design, privilegia la praticità e la sensazione di qualità, con l'adozione di materiali pregiati e comandi raggruppati in modo intuitivo. La console anteriore, di nuova concezione, ha ora un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è dotato di un coperchio scorrevole che ne migliora l'accesso e l'aspetto, mentre Il pomello del cambio è stato riprofilato per meglio integrarsi con l'ambiente circostante e la disposizione dei pulsanti di controllo e assistenza alla guida è stata ricollocata per facilitarne l'uso. I dettagli argentati e l'illuminazione d'ambiente sulle versioni alto di gamma contribuiscono a conferire un aspetto più sofisticato all'ambiente. I sedili possono essere anche in pelle, così come il volante riscaldato e il riscaldamento dei sedili sono disponibili sugli allestimenti più alti. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5" è di serie, mentre la strumentazione completamente digitale da 12,3" è proposta su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei. È di serie la ricarica wireless, mentre la connettività Android e la velocità di ricarica sono state migliorate (1,5 volte più veloce), paragonabile ora sui livelli di Apple CarPlay.