Nuova Toyota Corolla Cross

Dalla sua introduzione nel 1966 sono state messe su strada oltre 55 milioni di Toyota Corolla, che ancora continua a evolversi. I particolari della nuova.
© Ufficio stampa Toyota
I numeri non mentono e fanno di Corolla l'auto più venduta al mondo. Ciò implica un punto di forza costante nel tempo: la sua affidabilità a braccio con la tecnologia e la sicurezza. Stiamo parlando di un'automobile scelta per lo più dalle famiglie, anche per l'efficienza offerta dal sistema ibrido di quinta generazione.
Il design della nuova Corolla Cross integra un approccio stilistico "Urban Active" che fonde elementi contemporanei con funzionalità urbane. Caratterizzata da una presenza imponente e da un look da SUV, la carrozzeria rialzata, ottenuta grazie al profilo allungato del cofano e alla griglia anteriore verticale, ne rafforza lo stile robusto. Di profilo mostra imponenti passaruota mentre i pannelli laterali lavorati creano una silhouette dinamica e un senso di ampiezza. Si lasciano apprezzare anche i nuovi cerchi in alluminio da 18" in grigio scuro con finitura lavorata lucida, con i dettagli grafici tridimensionali realizzati in modo netto, in contrasto con le superfici pulite. Nella parte anteriore, la griglia a nido d'ape non solo conferisce un aspetto elegante e sofisticato, ma migliora anche il flusso d'aria verso il motore. La griglia superiore si collega ai fari anteriori, caratterizzati da un motivo a fessura verticale che sottolinea un carattere urbano premium, completato dai nuovi fari a LED. Gli allestimenti alto di gamma hanno un nuovo faro centrale, con guida luminosa a LED e struttura interna della lente per un'illuminazione uniforme, e il nuovo sistema di abbaglianti adattivi (AHS) per una migliore visibilità notturna. Nel posteriore, si notano i fari ridisegnati mentre il logo Corolla Cross in rilievo ne sottolinea un'identità unica e distintiva. Diverse le possibilità di scelta sui colori esterni e le finiture monocromatiche: Metal Stream, Massive Grey, Emotional Red, Urban Khaki e Mud Bath. A queste si aggiungono tre combinazioni bitone con tetto nero a contrasto abbinato a Pearl White, Emotional Red e Storm Grey.
© Ufficio stampa Toyota
All'interno, la nuova Corolla Cross offre un ambiente raffinato, ottimizzato per il comfort nel pieno rispetto della funzionalità richiesta dalle famiglie. L'architettura degli interni, incentrata su una console dal nuovo design, privilegia la praticità e la sensazione di qualità, con l'adozione di materiali pregiati e comandi raggruppati in modo intuitivo. La console anteriore, di nuova concezione, ha ora un vassoio più grande in grado di contenere due smartphone affiancati e un nuovo portabicchieri. Il box della console centrale è dotato di un coperchio scorrevole che ne migliora l'accesso e l'aspetto, mentre Il pomello del cambio è stato riprofilato per meglio integrarsi con l'ambiente circostante e la disposizione dei pulsanti di controllo e assistenza alla guida è stata ricollocata per facilitarne l'uso. I dettagli argentati e l'illuminazione d'ambiente sulle versioni alto di gamma contribuiscono a conferire un aspetto più sofisticato all'ambiente. I sedili possono essere anche in pelle, così come il volante riscaldato e il riscaldamento dei sedili sono disponibili sugli allestimenti più alti. Il pacchetto multimediale e di infotainment Toyota Smart Connect con touchscreen ad alta definizione da 10,5" è di serie, mentre la strumentazione completamente digitale da 12,3" è proposta su tutte le versioni nella maggior parte dei mercati europei. È di serie la ricarica wireless, mentre la connettività Android e la velocità di ricarica sono state migliorate (1,5 volte più veloce), paragonabile ora sui livelli di Apple CarPlay.
© Ufficio stampa Toyota
Sulla nuova Corolla Cross il comfort di guida è stato migliorato grazie all’utilizzo di materiali fonoassorbenti utilizzati in tre aree distinte. Sono stati adoperati sul bordo del tetto, riducendo il rumore della pioggia e della strada), sull'area di ventilazione posteriore, mentre negli allestimenti superiori, un nuovo silenziatore a tre strati interno al cruscotto riduce al minimo il rumore del motore. Come la versione precedente, in Europa la Corolla Cross è offerta esclusivamente con powertrain Full Hybrid, con la possibilità di scegliere tra due configurazioni di motorizzazione: la prima prevede un motore 1.8 litri abbinato a un sistema ibrido in grado di erogare una potenza massima di 140 CV, disponibile esclusivamente con trazione anteriore. L’altra configurazione offre sia la trazione anteriore che la trazione integrale intelligente (AWD-i), con un powertrain ibrido che conta su un motore 2.0 litri con potenza di 178 CV.
© Ufficio stampa Toyota
Tra le novità tecniche, nuova Corolla Cross introduce per la prima volta l’inedita modalità Snow Extra, sviluppata per offrire maggiore stabilità, controllo e sicurezza su fondi innevati o a scarsa aderenza. Disponibile esclusivamente sulle versioni dotate di trazione integrale intelligente (AWD-i), sfrutta le capacità del sistema di trazione elettrica per garantire una distribuzione accurata della coppia tra asse anteriore e posteriore.
© Ufficio stampa Toyota
Commenti (0)