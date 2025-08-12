Logo Tgcom24
Toyota GR Supra A90 Final Edition e Lightweight Evo

Toyota lancia una edizione finale che rappresenta la versione più estrema della Supra e un aggiornamento per l'allestimento Lightweight EVO.

12 Ago 2025 - 12:59
01:37 
toyota
coupe

