Nuova Toyota Corolla: come sarà? Eccola!

Il MIIT, Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese ha svelato poche foto della nuova Toyota Corolla. La somiglianza è di casa.
© MIIT
Dalla Cina arrivano delle immagini che mostrano la nuova veste della Toyota Corolla, che a prima vista assomiglia tanto all'attuale Prius. Due le questioni da capire: questo look è riservato solo per il mercato cinese? Se non sarà così, arriverà anche in Europa?
...e anche importante: sappiamo da tempo che il brand giapponese è al lavoro sulla nuova Corolla, modello best seller di Toyota, prodotto globale e stimato per affidabilità e versatilità. Solo che nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare sul web le immagini del nuovo modello, in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. Alla loro diffusione ha provveduto il MIIT, Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese, che sul proprio sito ha pubblicato le immagini.
© MIIT
Titolo di un brano di Eros Ramazzotti, ma in questo nostro articolo la storia importante è quella della Toyota Corolla (nelle foto in basso l'ultima in produzione), che dopo decenni di produzione (oggi è alla sua dodicesima generazione) pare sia ormai pronta a cambiare ancora. Metamorfosi sì ma sempre con le sembianze che riportano ai tratti somatici di casa Toyota, motivo per cui in molti hanno già notato la stretta somiglianza con le attuali Prius e RAV4. La Corolla berlina spoilerata dal MIIT ha diverse novità, che vi descriviamo qui sotto.
© Ufficio stampa Toyota
La principale novità risiede nel frontale, che adotta la nuova identità visiva del marchio, già vista sulla Prius e sulla nuova RAV4. Per cui è molto riconoscibile il disegno a C dei gruppi ottici, uniti da una linea che corre lungo tutto il frontale e caratterizzati da abbaglianti e anabbaglianti collocati alle estremità del paraurti e adornati con elementi neri. Più in basso si nota una griglia orizzontale scura e uno spoiler, che regalano un pizzico di sportività alla Corolla. Di profilo non sembra aver subito troppe modifiche e probabilmente la novità più importante sarà nel design dei nuovi cerchi in lega. Spostandoci al posteriore, i fari hanno subito un leggero restyling e sono collegati da una striscia luminosa che attraversa il portellone. Degli interni non abbiamo visto immagini diffuse, per cui ci riserviamo di scoprirli in un secondo momento.
© Ufficio stampa Toyota
