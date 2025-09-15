Nuova Toyota Corolla: come sarà? Eccola!

La principale novità risiede nel frontale, che adotta la nuova identità visiva del marchio, già vista sulla Prius e sulla nuova RAV4. Per cui è molto riconoscibile il disegno a C dei gruppi ottici, uniti da una linea che corre lungo tutto il frontale e caratterizzati da abbaglianti e anabbaglianti collocati alle estremità del paraurti e adornati con elementi neri. Più in basso si nota una griglia orizzontale scura e uno spoiler, che regalano un pizzico di sportività alla Corolla. Di profilo non sembra aver subito troppe modifiche e probabilmente la novità più importante sarà nel design dei nuovi cerchi in lega. Spostandoci al posteriore, i fari hanno subito un leggero restyling e sono collegati da una striscia luminosa che attraversa il portellone. Degli interni non abbiamo visto immagini diffuse, per cui ci riserviamo di scoprirli in un secondo momento.