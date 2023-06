Nuova Renault Rafale

Gli esterni della Renault Rafale

Con la Rafale cresce la famiglia dei Suv di Renault, così dopo l’Austral e l’Espace arriva questa segmento D, che tra l’altro nasce sulla stessa piattaforma (la Cmf-Cd) delle sorelle appena citate. Lunga 4,71 metri, alta 1,61 metri (30 mm in meno dell’Austral) e con un passo di 2,74 metri, ha un design caratterizzato da alcuni tagli particolari che si riscontrano nel cofano motore, nella mascherina e nei fari a Led, con luci diurne verticali. In coda i fari sono meno estesi e hanno una forma più aggressiva mentre sul paraurti ci sono finiture nere e argento. La sportività del design è messa in risalto dalle carreggiate più larghe di 40 mm rispetto alla Austral, oltre che dai cerchi di serie da 20”. Sopra la coda si nota il lunotto particolarmente inclinato, soluzione adottata in Renault per favorire l’aerodinamica. Il bagagliaio ha una capacità di 530 litri. Tra le vernici da scegliere troviamo il Blu Alpine e il Bianco perlato satinato, il Rosso Passion, il Nero Etoilé e il Grigio Scisto Lucido.