Nuova Opel Astra Sports Tourer, praticità senza eguali

Due contenuti hi-tech che tutte le Opel stanno implementando, come anche le

motorizzazioni ricaricabili

ibride plug-in ed elettriche pure

lʼallerta incidente con frenata di emergenza

fari Intelli-Lux Pixel con 168 elementi LED

, che arricchiscono la gamma di Astra station wagon . Unʼauto che è un poʼ il manifesto del brand, molto amata dagli italiani, che se la ritrovano ora con un innalzamento degli equipaggiamenti. Sempre di serie sono i sistemi di assistenza come, lʼavviso di superamento involontario di carreggiata, il riconoscimento dei segnali stradali e la spia della stanchezza del guidatore. Fondamentali per la sicurezza sono anche i, i più evoluti della categoria.

Lunga 4,65 metri e con un passo di 2,73 metri

grande bagagliaio che va da 600 a 1.634 litri

piano di carico mobile “Intelli-Space”

, Opel Astra Sports Tourer è una vera prima donna fra le station wagon di segmento C. I sedili certificati AGR sono i più comodi ed ergonomici nella categoria, le versioni in pelle Nappa offrono anche le funzioni di ventilazione e massaggio lato guida. Quanto a spazi si beneficia dei 70 mm di passo in più e di un(1.553 litri lʼibrida plug-in) e ha un’altezza della soglia di carico di circa 60 centimetri, bassa e dunque pratica. Inoltre il bagagliaio dispone del, che può essere disposto a due altezze diverse oppure a un angolo di 45 gradi.

La gamma motori parte dal 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 110 CV

versione plug-in hybrid da 180 CV

Nel 2023 sbarcherà poi su strada la Astra-e Sports Tourer

a iniezione diretta, accompagnato dal cambio manuale a 6 marce, ma è subito disponibile anche lae 360 Nm di coppia massima, che è in grado di abbattere i consumi medi di benzina a 1,2 litri per 100 km, con emissioni di CO2 pari a 25-26 g/km. Questa versione con due motori ‒ termico ed elettrico ‒ può viaggiare per 60 chilometri in modalità puramente elettrica, cioè a zero emissioni., 100% elettrica.

La nuova Opel Astra SW è poi la prima wagon disponibile con l’elegante finitura bicolore. Tra le sue dotazioni standard cʼè la connettività in modalità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto. Tra gli optional da segnalare il riscaldamento dei sedili posteriori e lʼhead up display.

Prezzi molto interessanti che partono da 25.500 euro, la variante ibrida plug-in costa da 36.300 euro