Opel Astra 6° generazione, la svolta a 360 gradi

Le linee di carrozzeria non sono mai state così dinamiche come sullʼattuale generazione di Astra, le cui superfici nette e tese infondono unʼimpronta di personalità davvero notevole per il segmento C. Accoglie il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor, che incastona i fari attivi Intelli-Lux LED Pixel composti da 168 Led (84 per gruppo ottico), mentre dietro il portellone ha un taglio sportivo e apre su un capiente vano di carico.

Rivoluzione totale anche allʼinterno, con il Pure Panel completamente digitale che consegna alla storia dellʼautomobile la strumentazione analogica. I grandi schermi touch sono integrabili fra loro e da qui si accede a tutte le funzioni come su unʼammiraglia di categoria superiore. Volendo, ma è solo unʼalternativa ala digitalizzazione, è ancora possibile attivare il climatizzatore con tasti fisici. Super confortevoli sono i sedili, certificati AGR e mai stancanti.

Quanto a tecnologie, nuova Opel Astra stupisce per la presenza dellʼhead up display, dellʼalert incidente con Frenata automatica di emergenza, della telecamera con visione a 360 gradi e di tutti gli ADAS di livello 2 oggi proposti sul mercato. La gamma italiana sarà definita a inizio 2022, ma il modello d’ingresso sarà il 1.2 turbo benzina 110 CV con cambio manuale a 6 marce e prezzi da 24.500 euro. Opel Astra Hybrid plug-in costerà invece da 35.300 Euro. A metà 2022 arriverà anche la variante wagon Sports Tourer e nel 2023 la motorizzazione elettrica.

