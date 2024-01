Nuova Moto Morini Calibro

E' un periodo di grandi novità per Moto Morini che, dopo aver aperto una filiale in California, porta a compimento la realizzazione di un modello diverso dai soliti standard delle moto cruiser, attraverso un progetto ideato e disegnato nel Centro Stile europeo di Moto Morini, con sede a Trivolzio, dal team italiano della casa motociclistica.

Il suo nome svela il dna Calibro, non proprio un nome dato a caso, anzi! Con la scelta del nome, Moto Morini ha voluto esprimere la vera anima di questa nuova custom, che vuole essere il giusto compromesso per chi vuole guidarla ogni giorno ma che non vuole rinunciare a una certa originalità. Nelle intenzioni di Calibro c'è la volontà di regalare ai motocicilisti una due ruote facile da guidare e da gestire ma con uno stile custom decisamente moderno e aggressivo, capace di attrarre anche i rider più esperti. Disegnata con linee muscolose e moderne, offre svariate possibilità di personalizzazione in base ai gusti del pilota e tra i dettagli unici si riconoscono il serbatoio metallico molto grande e ad esempio i fanali full led con la firma luminosa tipica di Moto Morini.

Posizione di guida e ciclistica Moto Morini ha parlato, per la Calibro, di una posizione di guida rilassata (la seduta è posizionata a soli 720 mm da terra), tipica di una cruiser, con la possibilità di scegliere la posizione delle pedane: arretrata per una guida più attiva, avanzata per chi cerca il massimo relax alla guida. Inoltre lo stile dei poggia piedi anteriori e posteriori, del pedale del cambio e del freno è tipicamente custom. La sella è asportabile nella sua porzione posteriore ed è impreziosita con cuciture a contrasto e come accessorio viene fornito un guscio posteriore che prosegue la linea del parafango per un maggior appeal estetico. Davanti agli occhi del pilota c'è una strumentazione analogica integrata con un display digitale che racchiude i dati indispensabili alla guida, come l’indicatore del livello di carburante e di marcia inserita. Le leve al manubrio e i blocchetti elettrici sono stati disegnati e realizzati su specifiche ergonomiche dedicate alla Calibro. Passiamo ora alla ciclistica, che prevede un telaio composto da una robusta doppia culla in acciaio che abbraccia il propulsore e adotta cerchi tubeless in alluminio da 18” all’anteriore e da 16” al posteriore, oltre a un doppio ammortizzatore posteriore dal look vintage.