Triumph Bonneville Stealth Edition: otto moto dalla verniciatura speciale

Ogni modello presenta un design unico del serbatoio, con una affascinante finitura realizzata a mano che si intensifica alla luce per rivelare colori dai riflessi coinvolgenti. Per ottenere questo risultato, in Triumph utilizzano un processo che ha inizio con l'applicazione di uno strato di base in tonalità Silver Ice metallizzato con finitura a specchio, seguito da una pellicola adesiva nella colorazione Sapphire Black sfumata da scuro a trasparente. Infine, viene applicata in più strati una lacca colorata con effetto glossy, per creare quella profondità del colore che regala un effetto sorprendente.

Il listino ufficiale delle 8 Stealth Editions 2024 va da un minimo di 9.945 euro per la Speed Twin 900 a un prezzo massimo di 16.695 euro per la Bonneville Speedmaster e per la Bonneville Bobber Stealth Edition.