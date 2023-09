Ci siamo messi al volante della nuova Mercedes-Benz GLC Coupé 300de, suv medio-grande della Stella a tre punte, che conquista non solo per il nuovo stile ma anche per dimensioni più grandi e per una dotazione di serie ancora più ricca.

Vista da fuori E' lunga 476 cm (3 in più rispetto al modello precedente), è più alta di mezzo centimetro e sembra ancora più mastodontica grazie all’aumento della carreggiata anteriore (6 mm in più) e posteriore (23 mm in più). Resta delle stesse dimensioni la larghezza (189 cm) ma la nuova GLC Coupé dispone di una capacità di carico più grande di 45 litri, grazie agli attuali 545 litri delle versioni mild hybrid, mentre quelle plug-in mettono a disposizione 390 litri. Le linee esterne sono più filanti e le regalano un nuovo coefficiente aerodinamico di 0,27, mentre tra i nuovi dettagli si riconoscono i gruppi ottici che arrivano a lambire la griglia e i tanti particolari che possono essere cromati o black (del Night Pack), ma anche i nuovi cerchi che si sviluppano dalle misure di 18" fino a 20". E' invece al posteriore che la GLC Coupé mostra tutta la sua personalità, grazie soprattutto alla nuova impostazione dei fanali, costituiti da una linea a LED sottile e continua.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Entriamo in abitacolo Siete mai entrati nella nuova Mercedes-Benz Classe C? Bene, quando entrate anche nella nuova GLC Coupé noterete molta somiglianza. I materiali scelti sono di qualità, si passa dal legno alla fibra di carbonio, e sono mixati tra loro con inserti ravvivati dalle innumerevoli possibilità di illuminazione, che spesso mettono in risalto la console satinata. Risaltano subito all'attenzione le classiche bocchette dell'aria superiori, che però rispetto alla vecchia forma circolare, in questo caso sono state leggermente schiacciate. Davanti al guidatore c'è un display che misura 12,3 pollici, mentre al centro trovate il grosso tunnel centrale (appariscente, di scena, ma forse un po' scomodo per il quinto passeggero che siede nel divano posteriore, al centro) che culmina verso la plancia con il nuovo display da 11,9", ad altissima definizione e che integra il software di bordo MBUX, ora più intuitivo e fruibile. Presenta tra l'altro maggiori funzioni connesse e su questo punto si apre un mondo, a cui Mercedes-Benz tiene in modo particolare. Si tratta di Mercedes Connect Package ed è l'insieme di tutte le funzionalità aggiornate e proposte nella Mercedes And Me. Il costo dell'abbonamento mensile prevede una spesa di 14,90 euro oppure si può optare per un abbonamento annuale dal costo di 149,00 euro.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Il nostro primo contatto Quello che ti aspetti da una Mercedes-Benz GLC Coupè lo trovi senza problemi: personalità, comfort, versatilità e sicurezza. Pensate che i tedeschi su questa vettura propongono di serie l'ottimo cambio automatico a 9 rapporti e la trazione integrale 4Matic. Tutto il resto viene condito con una proposta variegata di motori (benzina e diesel elettrificati) e da caratteristiche che posizionano a livelli alti il piacere di guida provato. Lo sterzo è impeccabile e il lavoro fatto sulle sospensioni risulta attento e scrupoloso, ad esempio si può avere anche l'asse posteriore sterzante, che consente al retrotreno di sterzare fino a 4,5° in controfase, fino a una velocità massima di 60 km/h, per ridurre il diametro di manovra, e in fase, per aumentare la stabilità e la direzionalità, a tutto vantaggio dell'agilità e della rapidità. Ci sono anche le sospensioni pneumatiche e il controllo del livello sull'asse posteriore e con l'asse posteriore sterzante, ci sono le sospensioni pneumatiche regolabili Airmatic. La GLC 300de Coupé del nostro primo contatto è una plug-in hybrid a gasolio con 333 CV di potenza massima, che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere la velocità massima di 219 km/h. Sebbene la potenza è tanta, il motore ci ha regalato un'assistenza costante alla guida, sia quando abbiamo optato per un'andatura tranquilla, sia quando abbiamo forzato un po' i ritmi (pur rispettando sempre il Codice della Strada). Quando il motore alza la voce, riesce a "tagliare" un po' il silenzio presente in abitacolo, ma non disturba mai e fa sempre il suo dovere. La batteria è da 31,2 kWh e secondo quanto dichiarato da Mercedes-Benz regala fino a 130 km di autonomia nella sola modalità elettrica. I prezzi della nuova Mercedes GLC Coupé vanno da un minimo di 70.922 euro a un costo massimo di 88.417 euro. L'esemplare oggetto della nostra prova ha un listino di partenza fissato a 85.750 euro.