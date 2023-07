Nuova Mazda MX-5: sarà elettrificata

La data che vedrà l’esordio della nuova coupé roadster giapponese è fissata per il 2026, ma al momento non si sa nulla di più rispetto a quanto vi stiamo per raccontare.

Sarà “electrified” Elettrificata sì, ma in che modalità? Potrebbe essere Full Hybrid, Plug-in Hybrid oppure Full Electric, in tal senso però, Mazda non si è esposta, limitandosi comunque a dichiarare più che possibile il 2026 come anno dell’arrivo sul mercato della nuova Mazda MX-5 elettrificata. Certo è che il costruttore nipponico ci pensa da un po’ di tempo al futuro della sua coupé roadster e mentre la concorrenza si è data da fare, in Mazda hanno cercato di capire quale fosse la soluzione giusta. Per limitare il peso, mantenendo inalterate le caratteristiche vincenti, la soluzione del 100% elettrico non sarebbe male e che questa strada sia vincente lo dimostrano anche molte altre vetture di pari carrozzeria presentate negli ultimi anni. Ci sarebbe solo da capire se la scelta sarebbe di gradimento ai puristi del genere e se il costo di acquisto resterebbe accessibile.

Ufficio stampa Mazda

Prenderà spunto dalla concept Vision Study? Rispondiamo subito alla domanda: forse sì. Anche per questo abbiamo inserito in apertura del nostro articolo la foto della Mazda concept Vision Study, perché riteniamo che ci siano buone possibilità che la Casa giapponese attinga dall’esercizio di stile della Vision Study per dare vita al nuovo corso elettrificato della futura MX-5. Presentata nel novembre del 2022, ha la carrozzeria da coupé compatta, con un cofano lungo e basso e portiere con apertura ad ali di gabbiano (che potrebbero non essere adottate in un eventuale modello di serie). Per darvi un’alternativa a quanto scritto nel paragrafo precedente, se Mazda non dovesse optare per un’alimentazione full electric, sarebbe comunque ipotizzabile l’adozione del motore rotativo Wankel.

Ufficio stampa Mazda

Quali certezze ha la Mazda Dunque, per la prossima generazione della Mazda MX-5 sappiamo che arriverà nel 2026 e che sicuramente sarà elettrificata, traducendo in pratica un pensiero che il costruttore nipponico porta avanti dal 2019. L’obiettivo è quello di mantenere intatte le caratteristiche vincenti che hanno decretato da decenni il successo sui mercati di destinazione della coupé roadster: dovrà essere leggera per offrire la guidabilità massima di tutta la potenza e la coppia a disposizione, dovrà mantenere un telaio reattivo e offrire una dotazione di serie più che discreta per restare appetibile anche grazie al suo tradizionale rapporto qualità-prezzo. Si sa anche che la Mazda svilupperà il modello insieme a Rohm Semiconductor, che si occuperà dei motori elettrici e con Envision AESC, che lavorerà sulle batterie. Le basi ci sono, non resta che aspettare il 2026.