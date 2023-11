Nuova Lancia Ypsilon: le prime indiscrezioni

In occasione del 117° anniversario di Lancia è stata diffusa la prima immagine di teasing della nuova Lancia Ypsilon, modello che darà il via al "Rinascimento del marchio".

Sarà disponibile in sole 1906 unità numerate e certificate e in versione 100% elettrica.

Le prime curiosità L'anniversario dei 117 anni di Lancia ha rappresentato il giusto momento per svelare la prima immagine della nuova Ypsilon. Non è tutto, perchè per l'occasione si è capito che avrà una motorizzazione 100% BEV e sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate: si chiamerà Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina e rappresenta il primo passo concreto nel cammino del "Rinascimento del marchio", con una strategia di elettrificazione chiara che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°. Secondo quanto spiegato dal marchio italiano, l’immagine del tavolino rappresenta un inedito dettaglio, nonché elemento di design, e crea un forte richiamo a quel concetto di comfort, da sempre centrale per Lancia e ora reso ancora più rilevante grazie alla collaborazione con Cassina. Il reveal del modello è in programma a febbraio 2024 con un percorso di avvicinamento all’appuntamento in varie tappe che conosceremo nelle prossime settimane e ognuna svelerà una serie di ulteriori dettagli della nuova Lancia Ypsilon.

Ufficio stampa Lancia

Le parole dei protagonisti Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, si è sbilanciato così sul futuro della nuova Ypsilon: "finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti noi. Parte così il Rinascimento del marchio Lancia con la prima immagine della nuova Lancia Ypsilon, la prima delle 3 vetture del nostro Piano Strategico. Celebriamo questo momento insieme a Cassina, eccellenza del design italiano, presentando la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, 100% elettrica, in 1906 unità numerate e certificate, anno di nascita del marchio Lancia. Grazie alla collaborazione con Cassina, questa vettura diventa la massima espressione del comfort a bordo di Lancia grazie alla cura dei dettagli, dei materiali, dei colori, degli spazi e al primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura per sentirsi a casa, ovunque ci si trovi". Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ritiene di fondamentale importanza la nuova apertura verso il mondo automotive: "abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive con la nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina."

Ufficio stampa Lancia

La Lancia Ypsilon oggi Di recente la Lancia ha rinnovato la Ypsilon, seguendo la strada della semplificazione della gamma della motorizzazione Hybrid, ora più snella e intuitiva, e arricchendo l’offerta dei contenuti di serie. La nuova gamma Ypsilon Hybrid passa infatti dalle cinque versioni offerte fino a ora a due soli allestimenti: Oro e Platino. E' stata inoltre confermata anche la Ecochic GPL, che consente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente, che in termini di denaro speso corrisponde a quasi 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 km. La versione Oro offre i cerchi Style e gli specchietti elettrici e presenta un lavoro di stile fatto negli interni volto a regalarle un aspetto più elegante. Sulla versione Platino vengono invece integrati i cerchi in lega, il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, lo scarico cromato, i Privacy Glass, la camera e i sensori di parcheggio posteriori, oltre ai sedili con rivestimento SEAQUAL® YARN*, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo.

Ufficio stampa Lancia

Il cliente che sceglie l’allestimento Platino può ulteriormente aggiungere due pack: Comfort e Tech. Il pack Comfort comprende features quali la regolazione lombare del sedile del guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento elettrico, mentre il Pack Tech comprende il Cruise Control, il climatizzatore automatico e il sensore pioggia e crepuscolare. Sono invece sei le tinte per la carrozzeria, che si può configurare in verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano. La connettività si evolve con la radio gestibile da un display touchscreen grande 7” e completa di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. È dotata inoltre del nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, mentre la telecamera posteriore agevola le manovre di parcheggio. La nuova gamma Ypsilon è equipaggiata con la motorizzazione Mild Hybrid composta da un motore benzina 1.0, 3 cilindri, da 70 CV (51,5 kW) della famiglia Firefly e da un'unità elettrica BSG da 12 volt e una batteria al litio. Usufruendo del finanziamento di Stellantis Financial Services, la nuova Ypsilon ha un costo di partenza di 14.150 euro.