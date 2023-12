Nuova Lancia Ypsilon, cosa bolle in pentola

Come un puzzle Lo scorso 27 novembre, in occasione del suo 117° anniversario, Lancia ha presentato il primo particolare della nuova Ypsilon. Tutto procede come fosse un puzzle, con il brand nostrano che a intervalli più o meno regolari mostra uno alla volta i particolari della nuova utilitaria. Di recente ha svelato una seconda immagine che mostra il frontale della vettura con l’iconico calice Lancia (visto tra l'altro già sulla Pu+Ra HPE), parte della tradizione del marchio e oggi reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro, attraverso tre raggi di luce LED che lo rendono originale e molto riconoscibile sia di giorno che di notte. Il design fa sì che il calice abbracci "idealmente" la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della moda. Il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo, sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta del marchio, soluzione già adottata (con successo) sul Concept Lancia Pu+Ra HPE.

Ufficio stampa Lancia

Subito in edizione limitata La nuova Lancia Ypsilon avrà una motorizzazione 100% BEV e sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate: si chiamerà Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina e rappresenta il primo passo concreto nel cammino del "Rinascimento del marchio", con una strategia di elettrificazione chiara che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°. Secondo quanto spiegato dal marchio italiano, la prima immagine del tavolino rappresenta un inedito dettaglio, nonché elemento di design, e crea un forte richiamo a quel concetto di comfort, da sempre centrale per Lancia e ora reso ancora più rilevante grazie alla collaborazione con Cassina.

Ufficio stampa Lancia