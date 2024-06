La nuova Lancia Ypsilon è disponibile con due motorizzazioni, una ibrida e una elettrica. Su entrambe a sorprendere positivamente è l’impostazione meccanica, che è stata rivista rispetto ad altri modelli di Stellantis che utilizzano la stessa piattaforma CMP. In particolare, la carreggiata è stata allargata di 24 mm rispetto alla Peugeot 208 GT, ma è stata fatta anche una calibrazione specifica dello sterzo e un setup diverso per le sospensioni. Complice anche il baricentro basso – in particolare sulla elettrica che ha le batterie sul fondo della vettura – la dinamica di guida è decisamente superiore alle nostre aspettative. La Ypsilon segue le traiettorie impostate con docilità ed è sempre sicura e precisa negli inserimenti. Le sospensioni sono un ottimo compromesso tra sportività e comfort, perché sono in grado di assorbire bene le sconnessioni del fondo. Le modalità di guida sono in grado di cambiare anima alla nuova Ypsilon: Normal, Sport ed Eco sono tre modi diversi di intendere l’auto e la differenza tra di queste è notevole. In particolare, in Sport la vettura diventa molto più reattiva, sia sulla versione ibrida che sulla elettrica. La Ypsilon sa essere un confortevole salotto o una piccola auto divertente, pur senza mai essere sportiva (almeno con le motorizzazioni disponibili al momento, nel 2025 arriverà la HF da 240 CV). La ibrida è spinta da un 1.2 litri 3 cilindri da 100 CV con tecnologia mild hybrid a 48V, abbinata al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Funziona in elettrico fino al 20% del tempo e si avvicina a una full hybrid, riuscendo anche a muovere l’auto nella sola modalità elettrica. Ha una buona erogazione e l’intervento della parte elettrica è ben coordinato al termico, anche se rimane piuttosto percepibile. La silenziosità è buona, dato che si tratta di un 3 cilindri, solo quando si schiaccia a fondo il piede sull’acceleratore il rumore del propulsore entra in abitacolo. L’elettrica, che è spinta da un motore con 156 CV e 260 Nm di coppia, ha una potenza maggiore e la differenza si sente, soprattutto in accelerazione e ripresa. L’autonomia dichiarata è di 403 chilometri e c’è la possibilità di passare dal 20% all’80% di ricarica in 24 minuti. La silenziosità è davvero di primo livello, soprattutto nel segmento B. Gli ADAS sono di ultima generazione e consentono di raggiungere la guida autonoma di livello 2: il loro funzionamento non è mai troppo invasivo.