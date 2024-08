Nuova Lamborghini Temerario

Tutto nuovo lo stile che mette in risalto il nuovo corso del design Lamborghini: la Temerario è composta da linee pulite e minimaliste, sbalzi corti, prese d'aria efficienti e un anteriore che la fa assomigliare a uno squalo. È nuova anche la firma luminosa esagonale, figura geometrica che in particolare si ritrova sulle luci posteriori e nel vistoso terminale di scarico. La carreggiata coperta dalla larghezza della vettura è importante, grazie a fianchi muscolosi che integrano prese d’aria nelle portiere che servono a fare respirare per bene il V8. In Lamborghini hanno sottolineato che lo studio aerodinamico è stato ottimizzato per regalare stabilità alle alte velocità, un miglior raffreddamento e la massima efficacia in frenata. Sono state studiate soluzioni molto particolari, come le luci diurne con i deflettori che convogliano i flussi d’aria dal paraurti alla parte superiore dei radiatori laterali, mentre di profilo il design degli specchietti retrovisori indirizza l’aria verso i radiatori laterali. Allo stesso modo il canale centrale sul tetto manda l’aria verso lo spoiler posteriore dove nella parte bassa, il sottoscocca è stato implementato con generatori di vortici.