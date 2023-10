Nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Alla scoperta del suo design

Non è difficile riconoscerla, poichè la Ninja 7 Hybrid si distingue per un’esclusiva colorazione, con la parte bassa della carena verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera, una livrea studiata per regalarle un'esclusività stilistica alla pari di quella tecnologica. Dal punto di vista ergonomico, la posizione di guida porta il pilota a protendersi verso il cupolino per interagire facilmente con i comandi a manubrio, progettati per essere intuitivi e facilmente azionabili. Per quanto riguarda la strumentazione, il display TFT a colori include

la connettività con lo smartphone, attraverso una versione dedicata della App RIDEOLOGY, a tutto vantaggio di una migliore esperienza di guida.