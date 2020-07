Nuova Jeep Compass, al via le vendite anche della 4xe

Sono partiti gli ordini della nuova generazione di Compass , il Suv medio del brand Jeep prodotto a Melfi (Potenza), ed è la prima volta che non è importato dallʼestero. Per il mercato italiano ed europeo un indubbio vantaggio, perché indice dellʼimportanza del modello, proposto anche a trazione ibrida elettrica plug-in . La stessa tipologia di trazione del fratellino Renegade .

Tante le novità di nuovo Jeep Compass, estetiche e di equipaggiamenti, ma anche tecniche. Cʼè ad esempio il nuovo motore turbo benzina da 1,3 litri che eroga due livelli di potenza: 130 e 150 CV e ha il filtro antiparticolato per motori a benzina, una peculiarità efficace che riduce le emissioni nocive di gas esausti. Ma in casa FCA si lavora sulla mobilità del futuro ed ecco allora già pronta la versione 4xe, che è lʼibrida benzina/elettrica plug-in, cioè da ricaricare, anche in questo caso con una duplice soluzione di potenza, da 190 e 240 CV.

La versione ibrida “alla spina” conta sul 1.3 turbo benzina e un motore elettrico posto sul retrotreno e alimentato da una batteria da 11,4 kWh. La ricarica a casa è possibile grazie allʼesclusiva “easyWallbox” offerta da FCA, ma sono varie le modalità di ricarica. La gamma motori si completa con il classico 1.6 MultiJet II diesel da 120 CV e 320 Nm di coppia, cui è abbinato il cambio manuale. Altra novità tecnica di rilievo è la disponibilità del cambio automatico a doppia frizione sulle versioni a trazione anteriore ed è la prima volta su Jeep Compass.

Nuova Jeep Compass costa a partire da 28.750 euro per le versioni a benzina, da 29.750 euro quelle a gasolio e da 42.650 la Compass 4xe plug-in. Con il finanziamento Jeep Excellence by FCA Bank, ci sono offerte per iniziare il pagamento nel 2021 e con rate da 369 euro.

