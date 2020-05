FCA e-Mobility, sfida culturale oltre che tecnologica

“Abbiamo creato un team giovane e con una preparazione multidisciplinare, perché quando si parla di auto elettrica entrano in ballo discipline e competenze varie, che non è scontato ci siano allʼinterno di unʼazienda automobilistica tradizionale”. A dirlo è Roberto Di Stefano, responsabile della divisione e-Mobility del gruppo FCA .

Lʼaspetto più preoccupante, quando si parla di mobilità elettrica, è superare le “ansie” che i consumatori ancora oggi si portano dietro. E che in alcuni casi danno origine a vere e proprie fake news sullʼauto elettrica, tipo che “ti lascia appiedato per colpa della batteria scarica…”, oppure che le emissioni nocive e i risparmi nei costi di gestione non siano come quelli che vorrebbero farci credere. Insomma cʼè da lavorarci sopra e la giovane divisione FCA e-Mobility si muove anche per questo, una sfida culturale oltre che tecnologica. Ma lʼelettrico è il futuro della mobilità, in molti casi già il presente e soltanto il Covid-19 ha potuto frenare questa espansione. A essere travolto, però, è stato tutto il settore dei trasporti.

Lʼazzeramento della tempistica di lancio sui mercati, a causa del coronavirus, fa sì che i primi prodotti elettrificati in casa FCA arrivino tutti insieme. Si va dalle versioni mild hybrid a quelle “alla spina” (plug-in hybrid), fino alle auto elettriche al 100%. Già a listino sono le Hybrid Panda, 500 e Ypsilon, che riducono notevolmente i consumi e le emissioni, potendo peraltro superare i limiti alla circolazione delle ZTL italiane. Ma a breve toccherà alle ricaricabili Jeep: Renegade e Compass, prodotte in Italia, come la 500 Elettrica che nellʼedizione “La Prima” è già pronta per lʼordine. Insomma un ventaglio già ricco, e ancora non schiuso completamente, di quanto il gruppo FCA sta facendo nel campo dellʼelettrificazione.