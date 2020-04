Jeep Renegade e Compass 4xe da Mirafiori al Polo Nord

Al Circolo Polare Artico per evadere dallʼemergenza sanitaria, ma non è poi che in Svezia se la passino granché bene con il Covid-19 . Però è qui, sulla pista ghiacciata di Arjeplog , che hanno chiuso il loro viaggio di 3.800 km le Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition , partite da Mirafiori quando ancora ci si poteva muovere.

Due modelli esclusivi che ‒ con la sigla 4xe ‒ aprono la gamma ibrida plug-in di Jeep. Già prenotabili online, arriveranno la prossima estate sui mercati. Un test di durata, affidabilità, fruibilità della trazione elettrica e alla fine anche climatica, perché le condizioni di freddo, gelo e neve sono lʼhabitat naturale di Arjeplog, dove ha sede il circuito prove più a nord del pianeta. Le versioni di lancio First Edition delle due Jeep 4xe sviluppano una potenza di sistema pari a 240 CV, frutto della sinergia tra il motore 1.3 turbo benzina montato sull’asse anteriore e il motore elettrico che agiste sulle ruote posteriori.

La trazione è pertanto integrale, con una velocità massima di 200 orari in modalità Hybrid e 130 km/ solo in elettrico. Lʼaspetto pratico di Renegade e Compass 4xe consiste nella doppia soluzione di ricarica: domestica tramite Wallbox e con cavo specifico per la ricarica pubblica. Sia il Wallbox che il cavo fanno parte della dotazione standard dei due Suv. Le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km, anche per il contributo del sistema di recupero dellʼenergia in frenata.

Entrambe le Jeep 4xe sono proposte in due configurazioni: Urban e Off-road, con estensione della garanzia fino a 5 anni sul veicolo e a 8 anni per la batteria. Il prezzo di listino per entrambe le configurazioni parte da 40.900 Euro per Renegade 4xe e da 45.900 per Compass 4xe.

Nello speciale motori anche il test drive delle ibride Jeep