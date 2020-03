Jeep Renegade 4xe con lʼEasy Wallbox Engie

Per anni lʼauto elettrica si è portata addosso il pregiudizio che non andasse bene in condizioni meteo estreme. Troppo freddo o troppo caldo danneggiavano i sistemi di propulsione elettrici. Nel tempo, però, la fake è caduta e a dimostrazione di ciò Jeep è salita ai 1.800 metri della Piana di Vigezzo, nellʼalto Piemonte, con la sua Renegade 4xe.

Si tratta della versione ibrida plug-in del Suv costruito a Melfi, per la quale Engie (lʼex GDF-Suez, colosso dellʼenergia) ha sviluppato il sistema di ricarica Easy Wallbox. Un sistema semplice plug-and-play offerto in esclusivo per Fiat Chrysler Automotive, facile perché non serve cambiare impianti elettrici né ha bisogno dellʼintervento dʼinstallatori. La caratteristica di questa colonnina da 2,2 kilowatt è che la presa di corrente schuko della Jeep Renegade 4xe sʼinserisce nella presa domestica e via, senza che si debba modificare l’impianto elettrico nel box di casa.

Il sistema di ricarica Engie permette a Renegade 4xe di fare fino a 50 chilometri in modalità tutta elettrica e quindi a emissioni zero. Autonomia che ovviamente cresce considerando il motore termico 1.3 turbo benzina. E chi ha bisogno di tempi di ricarica più veloci? Niente paura, Easy Wallbox di Engie ha la sua versatilità e consente di ricaricare le batterie più velocemente, fino a 7,4 kW di potenza. In arrivo sul mercato italiano la prossima estate, Jeep Renegade 4xe è già ordinabile nellʼesclusiva versione di lancio a 40.900 euro.

La partnership tra FCA e Engie Eps comprende anche la realizzazione a Mirafiori del più grande progetto sperimentale “Vehicle to Grid” (V2G) al mondo. Inoltre con Engie Italia si sta costruendo la “Solar Power Production Unit”, pannelli fotovoltaici su 120 mila metri quadrati di tetti e 30 mila metri quadrati di parcheggi. Quanto alla Piana di Vigezzo (provincia del Verbano Cusio Ossola), qui arriva la funivia a cavo continuo più lunga d’Europa e presto la località sarà illuminata al 100% con “elettricità green” grazie a Engie Eps.

Nello speciale motori anche la Jeep Renegade 4xe