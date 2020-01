Jeep lancia lʼoffensiva Hybrid con Renegade e Compass

La potenza di 240 CV, la trazione 4x4 sempre disponibile e un basso impatto ambientale. Le nuove Jeep Renegade Hybrid e Compass Hybrid segnano il punto di svolta del brand americano, un punto di non ritorno anche per il gruppo FCA dopo il varo delle prime mild-hybrid Fiat su base Panda e 500 .

Da adesso e fino al 9 marzo, per il mercato italiano, sarà possibile accedere al link dedicato Hybrid - 4xe per ricevere tutte le informazioni sull’esclusiva versione “First Edition” dei primi due Suv benzina/elettrici di Jeep. L’arrivo delle versioni Plug-in Hybrid nelle concessionarie è previsto per la prossima estate con una gamma completa. Con i due modelli Renegade e Compass debutta anche il nuovo badge “Jeep 4xe” che identifica le varianti ibride, capaci di assicurare fino a 50 km in guida puramente elettrica, con emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida.

Lʼesclusiva versione “First Edition” è disponibile in due configurazioni: Urban e Off-road. Per entrambe è prevista in dotazione la Wallbox, l’innovativa soluzione di ricarica domestica, oltre al cavo specifico per la ricarica pubblica. I due Suv ibridi hanno un motore 1.3 turbo benzina che agisce sull’asse anteriore e che opera in sinergia con il motore elettrico montato sulle ruote posteriori. La combinazione tra i due motori garantisce prestazioni notevoli, con l’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi e una velocità massima di 200 orari. Marciando in modalità solo elettrica, la velocità massima è pari a 130 km orari.

Il prezzo in Italia di Jeep Renegade Hybrid e Jeep Compass Hybrid sarà lo stesso per entrambe le configurazioni Urban e Off-road: 40.900 Euro per Renegade e 45.900 Euro per Compass. Le distinzioni tra le due versioni sono di stile e carattere, i cerchi delle Urban sono da 19 pollici, delle Off-road da 17”. Tutte prevedono lʼestensione della garanzia a 5 anni sul veicolo e 8 anni totali per la batteria.