Fiat lancia le versioni Mild Hybrid di 500 e Panda

Inizia il nuovo decennio e Fiat non vuol farsi trovare impreparata alla grande svolta degli anni 20. Arrivano allora le prime ibride del brand torinese e riguardano i modelli più venduti: Panda e 500 . Si tratta di versioni mild hybrid benzina/elettriche e sono già a listino, con le prime consegne in programma già a febbraio.

È questo il primo passo nel percorso di elettrificazione della gamma Fiat, visto che nel corso del 2020 sono attese la 500 Full Electric (prodotta a Mirafiori) e la Centoventi, altra city car e anche questa 100% elettrica. Ma torniamo alle nuove 500 Hybrid e Panda Hybrid e alla loro tecnologia Mild Hybrid che rispetta lo standard Euro 6D. Lʼunità termica di entrambi i modelli è il piccolo ed efficiente motore 3 cilindri Firefly 1.0, cui è abbinato un modulo elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e con una batteria al litio. La motorizzazione è disponibile anche per Panda Cross.

Il sistema Mild Hybrid sviluppa in tutto 70 CV, ma rispetto al vecchio 1.2 benzina da 69 CV assicura fra il 20 e il 30% di consumi ed emissioni in meno. Unʼefficienza suffragata anche dalla leggerezza del motore termico a benzina, che pesa appena 77 kg. Non solo, perché il motore a benzina veleggia in folle sotto i 30 km/h (la strumentazione di bordo suggerisce quando inserire la marcia in folle), viaggiando per inerzia e così da risparmiare ulteriore carburante. Innovativo è anche il cambio manuale a 6 marce.

I due modelli battezzano il nuovo logo a forma di H sul montante centrale e sul portellone, simbolo della rugiada e della filosofia green di Fiat, tanto che esclusiva di questi modelli è la carrozzeria Verde Rugiada. Per il lancio di questi giorni, con consegne già entro fine febbraio, è stata allestita la serie speciale Hybrid Launch Edition sia per lʼiconica 500 che per la versatile Panda (non dimentichiamo che questa è commercializzata anche in varianti a metano e gpl). I prezzi delle ibride Fiat partono da 10.900 euro grazie allʼofferta promo.