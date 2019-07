Fiat 500 Elettrica, a Mirafiori tutto pronto per la produzione

Non sorprende allora che lʼ11 luglio sia stata scelta come data per un altro passaggio epocale di Fiat, anche se da un pezzo ormai bisogna parlarne come FCA: lʼannuncio della produzione europea della 500 Elettrica. In Nord America, invece, la 500e è prodotta e commercializzata dal 2014. Per Mirafiori si tratta di uno slancio importante, considerati i 700 milioni di euro dʼinvestimenti previsti per la 500 BEV (Battery Electric Vehicle), con 1.200 addetti che saranno impiegati alle linee di assemblaggio. La capacità produttiva della linea sarà di 80.000 unità lʼanno e scuoterà il mercato italiano, lento finora nellʼaccoglienza dei nuovi veicoli a trazione elettrica.