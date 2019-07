Il mito 4 luglio 2019 18:25 Nuova 500 Dolcevita, il 4 luglio fecondo di Fiat Disponibile sia berlina che cabrio con capote a righe

Il 4 luglio del 2007 Fiat lanciò la Nuova 500 e il 4 luglio di due anni dopo la 500 Cabrio. Da allora i due modelli sono stati venduti in oltre due milioni di esemplari. La data è una ricorrenza frequente e ricercata in casa Fiat, perché omaggia il lontanissimo 4 luglio del 1957 quando fu svelata la prima, storica 500 dellʼingegner Dante Giacosa. Si era in pieno boom economico e la “dolce vita” romana conquistava il mondo intero.

500 Dolcevita, eleganza evergreen Ufficio stampa 1 di 46 Ufficio stampa 2 di 46 Ufficio stampa 3 di 46 Ufficio stampa 4 di 46 Ufficio stampa 5 di 46 Ufficio stampa 6 di 46 Ufficio stampa 7 di 46 Ufficio stampa 8 di 46 Ufficio stampa 9 di 46 Ufficio stampa 10 di 46 Ufficio stampa 11 di 46 Ufficio stampa 12 di 46 Ufficio stampa 13 di 46 Ufficio stampa 14 di 46 Ufficio stampa 15 di 46 Ufficio stampa 16 di 46 Ufficio stampa 17 di 46 Ufficio stampa 18 di 46 Ufficio stampa 19 di 46 Ufficio stampa 20 di 46 Ufficio stampa 21 di 46 Ufficio stampa 22 di 46 Ufficio stampa 23 di 46 Ufficio stampa 24 di 46 Ufficio stampa 25 di 46 Ufficio stampa 26 di 46 Ufficio stampa 27 di 46 Ufficio stampa 28 di 46 Ufficio stampa 29 di 46 Ufficio stampa 30 di 46 Ufficio stampa 31 di 46 Ufficio stampa 32 di 46 Ufficio stampa 33 di 46 Ufficio stampa 34 di 46 Ufficio stampa 35 di 46 Ufficio stampa 36 di 46 Ufficio stampa 37 di 46 Ufficio stampa 38 di 46 Ufficio stampa 39 di 46 Ufficio stampa 40 di 46 Ufficio stampa 41 di 46 Ufficio stampa 42 di 46 Ufficio stampa 43 di 46 Ufficio stampa 44 di 46 Ufficio stampa 45 di 46 Ufficio stampa 46 di 46 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quelle atmosfere rivivono oggi nella Nuova 500 Dolcevita, lʼultima delle serie speciali dedicata allʼauto più amata dagli italiani. È proposta sia in carrozzeria berlina con tettuccio in vetro che cabriolet, “vestita” in entrambi i casi di unʼesclusiva livrea Bianco Gelato, con una linea rossa/bianca/rossa e il logo “Dolcevita”. Ancor più esclusiva è la 500 Cabrio Dolcevita, la cui capote a righe orizzontali bianco/blu è unʼassoluta novità. A completare il look di questo modello estivo e charmant sono la modanatura cromata sul cofano, le calotte cromate degli specchietti retrovisori esterni, le fasce laterali con targhetta 500 e i cerchi in lega da 16 pollici in bianco diamantato.

La stessa esclusività ed eleganza le ritroviamo allʼinterno, dove la plancia esibisce il pregiato legno nautico e i sedili sono in pelle Frau color avorio con bordi e logo 500 ricamato rossi. La serie speciale 500 Dolcevita può essere equipaggiata con i due motori a benzina 1.2 da 69 CV e turbo TwinAir da 900 cc e 85 CV, più il 1.2 benzina/gpl. I prezzi del nuovo modello partono da 20.500 euro per la 500 berlina e da 23.200 per la 500 Cabrio. La promozione di luglio offre la cabrio allo stesso prezzo della berlina e, inoltre, sui modelli in pronta consegna gli optional sono in omaggio.