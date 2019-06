Evergreen Fiat 500, una gamma che si rafforza

La gamma Fiat 500 ha raggiunto nei giorni scorsi il traguardo dei tre milioni di modelli prodotti e venduti . Un successo globale, che supera gli anni (il debutto della Nuova 500 risale a 12 anni fa, luglio 2007) e che ha saputo declinarsi in forme varie: il crossover 500X e il monovolume 500L , anche in versione lunga a 7 posti. Un successo che le ha fatto meritare due nuovi allestimenti di pregio.

Per la Fiat 500 Star è stata realizzata unʼinedita tinta Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa, che si abbina ai dettagli cromati, ai cerchi in lega da 16 pollici e al tetto in vetro Skydome. La versione 500 Rockstar ha invece un carattere più dinamico, con paraurti specifici, minigonne e anche qui un inedito colore di carrozzeria Verde Portofino. La gamma motori comprende i due benzina 1.2 da 69 CV e TwinAir turbo da 85 CV, più il 1.2 benzina/gpl. Listino per entrambe le versioni da 17.500 euro, ma con la promozione permuta o rottamazione e il finanziamento si scende attorno ai 13.000 euro.