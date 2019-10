Jeep svolta sullʼelettrico e coinvolge Melfi

Renegade in Italia, Compass in Europa. I due modelli sono, rispettivamente, i più venduti da Jeep in Italia e in Europa. Ora per rafforzarne lʼappeal, lo stabilimento SATA di Melfi produrrà ‒ a partire dal primo trimestre 2020 ‒ le versioni ibride elettriche plug-in dei due Suv. Un bel modo per celebrare i 25 anni dello stabilimento lucano.

La trazione ibrida elettrica assume dunque un ruolo sempre più significativo nelle strategie del gruppo FCA. Sempre a Melfi è prodotta anche la Fiat 500X, che sfrutta lo stesso pianale della Renegade, e allo studio è anche una variante ibrida plug-in di questo, mentre è certa invece la produzione elettrica per Tonale, il Suv medio Alfa Romeo che andrà in produzione però a Cassino. Quanto a Jeep Compass, con lʼarrivo della versione ibrida plug-in si pensa di superare le 78.000 unità vendute nellʼanno 2018, in pratica il 40% delle vendite Jeep in Europa.

Fiore allʼocchiello dello stabilimento di Melfi è la formazione del personale presso la cosiddetta “Plant Academy”. Qui si implementano le best practice con le altre fabbriche del Gruppo FCA e si sviluppano le nuove idee, necessarie nel passaggio alla mobilità elettrica. Di Melfi si parla come di una fabbrica di talenti e idee e nel 2018 sono passate dalla Plant Academy, diretta dal trentenne Antonio Tartarisco, qualcosa come 5.000 idee!

Jeep Renegade 2020

Un poʼ costretta nelle strategie del prossimo futuro, a Melfi è comunque già scattata la produzione di Jeep Renegade Model Year 2020. Il Suv best-seller in Italia accoglie aggiornamenti nellʼambito della connettività e offre lʼinedita Uconnect Box, per consentire ai clienti lʼaccesso ai nuovi servizi Uconnect Services e alla nuova app My Uconnect sui sistemi da 7 e 8,4 pollici NAV. Di serie sono i tre pacchetti My Remote, My Car e My Navigation (disponibile solo sulla radio 8,4 pollici). Il primo comunica con assistenti digitali vocali quali Alexa e Google Home, per localizzare il veicolo e controllare alcuni parametri (velocità e area).

Tra le altre novità di Renegade 2020 cʼè la carrozzeria Blue Shade, che porta a 12 i colori abbinabili ai 6 allestimenti e alle tante motorizzazioni, per potenze da 120 a 180 CV. A disposizione in gamma anche le configurazioni a trazione integrale e i cambi automatici a doppia frizione DDCT o automatico a 9 rapporti con convertitore di coppia.