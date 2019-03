8 marzo 2019 07:45 Le prime ibride plug-in Jeep: Renegade e Compass Debutto per la Cherokee Trailhawk

Per il terzo anno consecutivo Jeep ha superato la soglia dei 100.000 modelli venduti in Europa. Il marchio cresce e crescono le opportunità di personalizzare i Suv dellʼiconico brand americano. Lo dimostrano a Ginevra le nuove versioni S per tutta la gamma Jeep, lʼinedita Cherokee Trailhawk e la serie speciale Compass Night Eagle. Ma il tocco in più consiste nelle prime versioni ibride plug-in di Renegade e Compass.

Jeep allʼ89° Salone di Ginevra Ufficio stampa 1 di 41 Ufficio stampa 2 di 41 Ufficio stampa 3 di 41 Ufficio stampa 4 di 41 Ufficio stampa 5 di 41 Ufficio stampa 6 di 41 Ufficio stampa 7 di 41 Ufficio stampa 8 di 41 Ufficio stampa 9 di 41 Ufficio stampa 10 di 41 Ufficio stampa 11 di 41 Ufficio stampa 12 di 41 Ufficio stampa 13 di 41 Ufficio stampa 14 di 41 Ufficio stampa 15 di 41 Ufficio stampa 16 di 41 Ufficio stampa 17 di 41 Ufficio stampa 18 di 41 Tgcom24 19 di 41 Tgcom24 20 di 41 Tgcom24 21 di 41 Tgcom24 22 di 41 Tgcom24 23 di 41 Tgcom24 24 di 41 Tgcom24 25 di 41 Tgcom24 26 di 41 Tgcom24 27 di 41 Tgcom24 28 di 41 Tgcom24 29 di 41 Tgcom24 30 di 41 Tgcom24 31 di 41 Tgcom24 32 di 41 Tgcom24 33 di 41 Tgcom24 34 di 41 Tgcom24 35 di 41 Tgcom24 36 di 41 Tgcom24 37 di 41 Tgcom24 38 di 41 Tgcom24 39 di 41 Tgcom24 40 di 41 Tgcom24 41 di 41 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Due motori elettrici e un motore termico 1.3 benzina assicurano la trazione delle prime due Jeep ibride ricaricabili. Lavorando insieme i motori sviluppano fino a 240 CV di potenza e consentono accelerazioni sullo 0-100 in circa 7 secondi. Renegade e Compass ibride plug-in possono marciare anche in modalità full electric, per unʼautonomia di circa 50 chilometri, ma la velocità è limitata a 130 orari. Per i due modelli (che sono i più venduti di Jeep in Europa, il terzo è Wrangler), è lʼoccasione di aumentare il proprio bacino dʼutenti.

Contributo analogo lo fornirà pure la nuova versione “S”, vista a Ginevra su Renegade in livrea Alpine White e con barre sul tetto specifiche e cerchi in lega da 19 pollici in Granite Crystal, mentre allʼinterno spicca l’ambiente All Black. Nella gamma motori si fa notare il nuovo T4, un 1.3 Turbo benzina da 180 CV con trasmissione automatica a 9 marce. Jeep Compass S si contraddistingue invece per la da livrea Pearl White bicolore con tetto nero, ma anche questo Suv ha di serie i cerchi da 19 pollici specifici Low Gloss Granite Crystal.