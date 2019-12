Jeep Winter Experience, si parte da Champoluc

I potenziali clienti e il popolo di turisti che affolla la valle potrà prendere confidenza con modelli sviluppati per il fuoristrada, con allestimenti specifici per sfruttare al meglio il potenziale della trazione integrale Jeep sulla neve, i pendii scoscesi, le strade ghiacciate. La gamma Trailhawk di Jeep si compone di 4 modelli: Renegade, Cherokee, Compass e Grand Cherokee. Dispongono di sistemi di trazione 4x4 differenti: lʼActive Drive Low per Renegade e il performante Rock-Trac di Wrangler Rubicon, abbinati al Controllo di trazione Jeep Selec-Terrain, allʼassistente per le partenze in salita e vari altri dispositivi di sicurezza.

Non manca Wrangler nella Jeep Winter Experience 2019/2020, seconda edizione dellʼevento. Wrangler è il fuoristrada principe nella storia Jeep, il più caratterizzato dal punto di vista estetico. A Champoluc è presente negli allestimenti Rubicon e Sahara, ma anche nellʼesclusiva versione Jeep Wrangler 1941, un allestimento 100% street legal realizzato grazie a Mopar, con assetto rialzato di due pollici e dotato di Jeep Performance Parts, che ne esaltano le leggendarie capacità offroad.