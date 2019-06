Jeep Wrangler, quando lʼoffroad si fa duro

Esteticamente il nuovo Wrangler è unʼauto bellissima per i cultori del genere. Ha oltre mezzo secolo di storia ma è appena alla quarta generazione, segno che è unʼicona e infatti il look dʼinsieme non è mai mutato più di tanto. In più ci sono le speciali protezioni sottoscocca e i rock rails per la guida su terreni estremi. Un veicolo massiccio, robustissimo, che gli americani definiscono “stereoids on wheels”, che va guidato con uno stile tutto suo. Ed è per andare incontro a questo stile che FCA ha scelto una nuova motorizzazione per Wrangler: il 2.0 turbo benzina da 270 CV e con 400 Nm di coppia a soli 3.000 giri, con il cambio automatico a 8 rapporti che rappresenta una novità per il brand Jeep. Cʼè sempre il due litri turbodiesel Multijet, frutto di passate scelte in funzione del mercato europeo, ma questa nuova proposta benzina è lʼideale per lʼanima del 4x4 Jeep.