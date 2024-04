Nuova Hyundai Santa Fe: tutti i segreti

Le dimensioni del Suv coreano annoverano una lunghezza di 4,83 metri, una larghezza di 1,90 metri e un'altezza di 1,72 metri, con un passo di 2,81 metri. Certo è che a vederla le novità sembrano tutte nel suo nuovo stile più che nelle dimensioni: si tratta di un family feeling visto già sugli ultimi modelli di Hyundai mischiato con degli elementi vintage che riportano ai fuoristrada squadrati di qualche decennio fa. Sono sempre presenti i classici elementi a pixel per i fari, mentre dietro i gruppi ottici posteriori sono stati posizionati molto in basso. Nonostante questa "vecchia ispirazione", che ha dato vita a un maxi Suv tutto muscoli, l'aerodinamica può vantare su un CX di 0,29.

Abitacolo e tecnica

La nuova Hyundai Santa Fe sarà sul mercato sia in configurazione a 5 posti che a 7 posti, ma internamente si distingue anche per il comodo climatizzatore automatico bi-zona, per i paddle al volante e per uno schermo touch centrale da 12,3" con connettività wireless Apple CarPlay/Android Auto wireless e gli aggiornamenti OTA da remoto. Infine menzioniamo la grande capacità di carico che nel vano bagagli raggiunge la capienza di 1.148 litri. Ora curiosiamo un po' tra gli elementi che la fanno marciare. La nuova Hyundai Santa Fe verrà inizialmente proposta con un motore 1.6 T-GDI HEV da 235 CV (sono 180 i cavalli del solo propulsore a benzina), la trazione anteriore, i 5 posti e il cambio automatico a 6 rapporti; a ogni modo si può avere anche con due posti in più nella terza fila e con la trazione integrale 4WD HTRAC.