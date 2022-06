Nuova Honda Civic, la berlina dei record assume tratti da coupé

La Civic è un modello storico e non solo per Honda.

Lanciata nel 1972, festeggia dunque 50 anni e lo fa dallʼalto dei 27,5 milioni di clienti che lʼhanno scelta in 170 Paesi

silhouette più slanciata e sportiva

, facendone una delle auto più vendute di tutti i tempi. Un successo che si spiega col fatto che ha sempre saputo evolversi, ad esempio lʼ11° generazione innova profondamente il design degli esterni, lasciando ormai poco al look classico delle berline tre volumi per assumere una, col passo più lungo di 35 mm, la carreggiata più larga e la linea del tetto ribassata a moʼ di coupé. Una linea davvero bella, che non rinuncia alla versatilità del portellone e della carrozzeria a 5 porte.

Gli ingegneri e i designer Honda hanno lavorato molto anche alla pulizia degli interni, potendo sfruttare il know-how digitale del gruppo giapponese e la creatività di alcune soluzioni brillanti. Come

la plancia in posizione più bassa

ariosità maggiore

, che migliora sensibilmente la visibilità del guidatore, oppure le innovative bocchette di areazione collocate in punti sparsi allʼinterno dellʼabitacolo, in modo da offrire un flusso dʼaria più consistente ma meno invadente. Lʼampia finestratura dà poi un senso die, di conseguenza, una sensazione di benessere superiore ai passeggeri.

Forte di una nuova

motorizzazione Full Hybrid e:HEV

HR-V

Lʼ11° generazione di Civic arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo autunno

(la stessa del nuovo Suv), la nuova Honda Civic si va così a posizionare allʼapice del segmento C, con volumi e livelli di comfort da fascia superiore. Brillante è stata anche lʼidea di spostare le cerniere fuori dal montante posteriore, così da non “spezzare” la linea filante che dallʼanteriore si slancia verso il posteriore tagliato come un coupé.