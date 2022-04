Honda svela la nuova generazione di Civic, in Europa solo Full Hybrid

Honda ha presentato la nuova, 11° generazione della berlina Civic, il suo modello più rappresentativo al mondo da mezzo secolo a questa parte.

Ha un concept di design più sportivo, “esaltante” lo definiscono in Honda, anche per gli interni ampi e innovativi, e infine per i mercati europei la Civic sarà proposta soltanto con una motorizzazione benzina Full Hybrid .