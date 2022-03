Honda HR-V e:HEV, il Suv cambia pelle e sceglie il Full Hybrid

La nuova Honda HR-V e:HEV è lʼibrida più pratica, conveniente e facile del mercato, perché il suo sistema Full Hybrid limita le emissioni di CO2 a 94 g/km, viaggia in elettrico a bassi regimi e in città e offre la comodità di non dover ricaricare le batterie, come invece per le auto plug-in.

Con la nuova generazione di HR-V, Honda ha dunque fatto una scelta di fruibilità dellʼibrido e offre a listino soltanto questa versione Full Hybrid con motore termico benzina di cilindrata 1.5 da 130 CV e 253 Nm di coppia, che garantiscono una guida fluida e confortevole, ben supportata dal cambio elettronico a variazione continua (eCVT), che in pratica fa tutto da solo. Rispetto alle mild hybrid, questo imponente Suv offre un risparmio di oltre un litro di benzina nel ciclo misto WLTP sui 100 chilometri. Non una rivoluzione, ma certo un bellʼaiuto in questi tempi di caro-benzina.

Rivoluzione radicale invece per il design, tutto nuovo e con misure maggiorate, più alto e con carreggiate più larghe che poggiano su cerchi da 18 pollici, tanto da sfidare il segmento superiore. Lʼequipaggiamento è da primato nel segmento dei C-Suv, dove HR-V e:HEV ambisce a essere il punto di riferimento: sempre di serie sono il pacchetto Honda Sensing per lʼelettronica di sicurezza, lʼHonda Connect con schermo da 9 pollici per la connettività via Bluetooth o con i sistemi Apple e Android. In più il comfort dei sedili anteriori riscaldabili, di serie già dal primo livello Elegance.

Tre gli allestimenti ‒ Advance e Advance Style gli altri ‒ e prezzi da 28.300 euro grazie alla promozione Hybrid Bonus Honda, in caso di permuta o rottamazione. Grande occasione offerta da Honda sta negli 8 anni di garanzia e nei 3 anni di manutenzione inclusi.

