Si tratta di un nuovo powertrain ibrido composto da un motore tre cilindri 1.2 turbobenzina da 100 CV abbinato a due unità elettriche: la prima viene utilizzata come generatore d'energia e motorino d'avviamento (BSG, Belt starter generator), la seconda è integrata nel cambio doppia frizione a sei rapporti e arriva a erogare 29 CV di potenza. In questa configurazione e in base a quanto dichiarato da Fiat, la 600 Hybrid può muoversi in elettrico nelle fasi di manovra e alle basse andature (fino a 30 km/h), percorrendo al massimo un chilometro. Il sistema ibrido della crossover italiana recupera energia nelle fasi di rilascio e frenata. In sintesi, le prestazioni della 600 Hybrid sono il frutto della sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il Motore elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

Interni e connettività

L'abitacolo della Fiat 600 Hybrid (che ricordiamo essere lunga 4,17 metri) può ospitare 5 persone e dispone di 15 litri di spazio interno, oltre a un bagagliaio della capacità di 385 litri. La versione entry della Nuova Fiat 600 Hybrid presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e una fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca. La Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima alza invece il livello di stile, tecnologia e comfort, grazie a un valido pacchetto di assistenza alla guida di livello 2. Entrambe le versioni sono caratterizzate da un HMI dedicato con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale ed e-Auto OFF per interrompere l'inibizione del motore termico attraverso lo schermo della radio. Fiat 600 Hybrid viene offerta con due pacchetti di servizi connessi: Connect One e Connect PLUS. Focalizzato soprattutto sulle esigenze di sicurezza, Connect ONE – già incluso con l'acquisto del veicolo – offre sia servizi di assistenza e di chiamata di emergenza, ma anche informazioni sui dati mensili che identificano lo stato di salute del veicolo. Il pack Connect PLUS è pensato invece per rendere più confortevole l'esperienza di guida sia a bordo che da remoto. Comprende servizi di navigazione, funzionalità per gestire da remoto il veicolo tramite l'app FIAT e per monitorare il proprio stile di guida. Tra le novità c'è il Trip Report: con questa funzionalità è possibile analizzare le abitudini di guida e migliorare l'impatto sui consumi, valutando il loro impatto ambientale e l'impatto del proprio stile di guida sulla salute del veicolo.