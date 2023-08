Honda ZR-V: il nuovo SUV ibrido giapponese

Il design è piuttosto sobrio e tradizionalista, cioè non vuole stupire a tutti i costi, piuttosto cerca l’equilibrio delle proporzioni. Il frontale presenza una calandra di dimensioni importanti e dei gruppi ottici a sviluppo orizzontale con tecnologia full led e firma luminosa ad “L”.

Nell’abitacolo si ritrova il classico stile giapponese, con soluzioni che richiamano gli interni della berlina Civic. La plancia è dominata da un elemento orizzontale all’interno del quale sono contenute le bocchette di aerazione. Sotto di esse ci sono i comandi della climatizzazione, mentre sopra si trova lo schermo del sistema infotelematico da 9 pollici. Un secondo display è presente all’interno della strumentazione, che rimane comunque parzialmente analogica.

Il sistema ibrido e:HEV, migliorato per ottenere maggiore potenza e reattività, prevede un 2.0 litri benzina aspirato a ciclo Atkinson in abbinamento a due motori elettrici per una potenza complessiva di 184 CV. Lo schema full hybrid si avvale di una trasmissione eCVT a rapporto variabile che simula il funzionamento di un “vero” cambio con le marce.

La nuova Honda ZR-V è disponibile con tre livelli di equipaggiamento: Elegance, Sport e Advance. I prezzi partono da 43.700 euro.