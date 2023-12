Nuova Ducati Diavel ispirata da Bentley

Tutto nasce dalla Batur La Diavel for Bentley sarà realizzata in serie numerata limitata a 500 esemplari, ma a questi si aggiungeranno altre 50 moto speciali "Ducati Diavel for Bentley Mulliner", riservate ai clienti Bentley. Ducati ha tratto ispirazione dalla Batur, che è l'auto di produzione Bentley più potente di sempre, con un propulsore W12 biturbo da 740 CV, ma c’è di più, perché la Batur combina l’eccellenza della maestria artigianale Bentley con una carrozzeria scolpita e muscolosa che definisce un nuovo DNA di design per Bentley e anticipa una nuova direzione di design per il marchio. Esiste anche un discorso di esclusività: pensate che i 18 esemplari della Batur sono realizzati singolarmente a mano da Mulliner, il più antico carrozziere del mondo, oggi divisione interna di Bentley dedicata alle vetture su misura. Come anticipato in apertura di paragrafo, oltre ai 500 esemplari di Diavel for Bentley, Ducati produrra anche una serie di soli 50 esemplari, denominata Diavel for Bentley Mulliner, disponibile esclusivamente per i clienti di Mulliner che, grazie alla collaborazione diretta con i designer del Centro Stile Ducati, potranno configurare la loro Diavel for Bentley Mulliner con colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in fibra di carbonio e i cerchi. Potranno inoltre scegliere lo stesso colore della loro auto per le parti della carrozzeria o uno di quelli di una tavolozza esclusiva selezionata dal designer di Mulliner.

Ufficio stampa Ducati

Lo stile è tutto Il Centro Stile Ducati ha lavorato a stretto contatto con i designer Bentley e ha creato un nuovo design per questa moto speciale, che mette in mostra un profilo inedito, grazie anche alla tinta Scarab Green utilizzata per tutta la carrozzeria. Si tratta di un colore sofisticato e raffinato, ricco di sfumature metalliche, esclusivo della tavolozza Bentley Mulliner. Molti dei tratti caratteristici della Batur sono ripresi in diverse parti della moto: per esempio i cerchi forgiati, progettati e realizzati per questa moto, richiamano le forme di quelli dell'auto e sono verniciati in Dark Titanium Satin, lasciando visibili alcune superfici lavorate. Le prese d'aria laterali riprendono la griglia anteriore bicolore, uno degli elementi più riconoscibili della Batur, così come gli estrattori posteriori triangolari fanno riferimento agli elementi della vettura. Il parafango anteriore, la carenatura e la vista superiore del serbatoio richiamano le nervature del cofano anteriore, mentre il codone monoposto, che può essere sostituito con un sedile per il passeggero, riprende molti spunti stilistici della parte posteriore della Batur. Inoltre, molti dei componenti della carrozzeria sono realizzati in fibra di carbonio di alta qualità (parafanghi, coprifaro, coprimotore, scarico e radiatore, carter del radiatore, pannelli laterali, codone). Altre somiglianze o altri richiami al mondo Batur si ritrovano nella sella del pilota, in Alcantara nera, che mostra anche un tessuto rosso sottostante uguale a quello dei sedili Batur, oltre al logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore. Infine, lo scarico a doppia uscita, con relativa copertura, è stato ridisegnato per armonizzarsi con la nuova configurazione for Bentley.

Ufficio stampa Ducati

Altri dettagli La Diavel for Bentley, come tutte le Ducati da collezione, viene consegnata con un certificato di autenticità, una sella per il passeggero e un telo coprimoto. Il nome del modello e il numero di produzione dell'unità sono riportati su una targhetta inserita nella copertura in fibra di carbonio, sul lato destro della moto. Davanti agli occhi del pilota c’è un cruscotto dotato di serie di navigatore turn-by-turn, mentre la matrix led del gruppo ottico posteriore offre una speciale animazione nel momento dell'accensione della Diavel for Bentley, che verrà consegnata al cliente in un’esclusiva cassa da trasporto in legno personalizzata. La collaborazione tra i due costruttori ha ideato anche una Capsule Collection, che per l’occasione speciale permette ai clienti di completare il proprio look con un casco jet e una giacca tecnica (disponibile sia in versione maschile che femminile) in edizione limitata, caratterizzata da una combinazione di colori che rispecchiano quelli della moto. La Diavel for Bentley è mossa dal propulsore V4 Granturismo da 1.158 cc, che sprigiona una potenza di 168 CV. L'ordine di combustione Twin Pulse, insieme all'impianto di scarico dedicato, ne caratterizzano in modo inconfondibile il suono.