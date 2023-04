Ducati Diavel V4

Il design è particolarmente curato ed ha come protagonista proprio il motore: la meccanica è infatti bene in vista come su ogni naked che si rispetti. Il serbatoio in acciaio presenta delle forme scolpite che richiamano le supersportive Ducati, mentre la coda appare estremamente snella e affilata.

Il gruppo ottico anteriore, tra le due prese d’aria, rende la moto immediatamente riconoscibile grazie alle luci diurne a LED con design a doppia C.

Il motore fornisce una potenza elevata e molta coppia disponibile a ogni regime. Il V4 Granturismo da 1158 cc eroga infatti 168 CV e presenta quattro Riding Mode da selezionare in base al tipo di guida e di condizioni della strada.

La Diavel V4 2023 viene proposta con prezzi a partire da 26.390 euro.