Nuova Civic Type R, il culmine della sportività Honda

La sportiva su base Civic che vediamo nelle immagini è lʼultima serie, la sesta in 25 anni, del progetto sportivo Type R. Ma cade anche nel 50° anniversario di Honda Civic, una delle auto più vendute al mondo, che oggi è allʼ 11° generazione e ha appena ottenuto le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza. Ha anche una brillante versione full hybrid e:HEV, che in Europa sta sbaragliando la concorrenza per la praticità del suo sistema ibrido non ricaricabile. La Type R, però, è altra roba, la miglior auto 4 porte ad alte prestazioni con motore e trazione anteriori, ed è il culmine dello sviluppo sportivo Honda in questi ultimi 25 anni.

Gli ingegneri Honda hanno perfezionato ogni aspetto del nuovo modello, abbassando lʼassetto e allargando le carreggiate, migliorando pure il design per massimizzare la resa aerodinamica. I componenti sono poi più leggeri e il rapporto peso/potenza ne beneficia. A coadiuvare il 4 cilindri turbo 2.0 VTEC è il cambio manuale a 6 marce, più reattivo e abbinato a un nuovo sistema che assicura un accoppiamento perfetto dei giri in scalata, contribuendo così a bilanciare lʼauto in ingresso curva. Il risultato è che la velocità massima della nuova Honda Civic Type R raggiunge i 275 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 si compie in soli 5,4 secondi.

Le altre specifiche di serie della Civic Type R prevedono passaruota scolpiti e di nuovo disegno, più aerodinamici e abbinati a paraurti sottili, mentre lo spoiler posteriore è stato migliorato per garantire livelli di deportanza maggiori. Di serie sono i nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici in nero opaco con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S fatti ad hoc per la sportiva giapponese. Il guidatore può poi aggiungere alle modalità di guida predefinite la nuova “Individual”, completamente personalizzabile.



Allʼinterno la 6° serie di Civic Type R offre gli stessi elevati livelli di comfort, praticità e raffinatezza della nuova Civic e:HEV. Cʼè il quadro strumenti digitale, lʼampio display touch centrale con sistema dʼinfotainment che integra Apple CarPlay e Android Auto. Tra le nuove funzioni spicca Honda LogR, un elaboratore dati a uso sportivo che stima parametri come la forza G, la temperatura del motore, lʼangolo di sterzata, l’angolo di imbardata, ecc. Nuova Honda Civic Type R costa 54.300 euro, mentre la motorizzazione e:HEV ibrida parte da 34.000 euro.