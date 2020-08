Nuova Audi S3, performante e tecnologica

Il cuore motoristico sta nel 4 cilindri turbo benzina 2.0 TFSI, che sviluppa ben 310 CV e una coppia massima di 400 Nm fin dai bassi/medi regimi. Ne conseguono accelerazioni brucianti, da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi (sia la Sportback che la Sedan), mentre la velocità è stata limitata elettronicamente a 250 orari. La trasmissione è a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, che si manovra con una moderna soluzione tipo joystick grazie alla tecnologia shift-by-wire. Oltre alla trazione 4x4, la nuova Audi S3 ha lʼassetto ribassato ‒ 15 millimetri meno della nuova Audi A3 ‒ e lʼopzione per gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili.

La distinzione rispetto al modello base è anche estetica. Il look specifico della S3 si coglie bene nei fascioni di carrozzeria e nellʼevoluto sistema dʼilluminazione a LED. Idem allʼinterno, con di serie lʼAudi Virtual Cockpit da 12,3 pollici e risoluzione HD 1920x720 pixel, più lo specifico design Black Piano di plancia e consolle. Le funzioni digitali di Audi Connect rispondono a comandi vocali sempre più precisi e puntuali, mentre lʼapp MyAudi consente varie funzioni da remoto e collega lo smartphone allʼauto. Da citare anche il pregiato impianto audio Bang & Olufsen 3D Premium da 689 Watt con 15 altoparlanti.

La nuova Audi S3 arriverà il prossimo mese di settembre. I prezzi partono da 49.900 euro per la Sportback e da 51.200 per la 4 porte S3 Sedan. Al lancio è disponibile la serie speciale Edition One, nellʼesclusivo colore di carrozzeria giallo pitone per la S3 Sportback e rosso tango per la carrozzeria berlina Sedan.