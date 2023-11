Nuova Audi Q8, prova su strada in prima classe

Alla guida dell'Audi Q8

Arriviamo al momento più bello, quello di raccontare la nostra esperienza di guida a bordo della “rivisitata” Audi Q8 motorizzata con l’unità 50 TDI, ovvero con il sei cilindri turbodiesel da 286 CV di potenza. Al punto numero 1 sul nostro taccuino abbiamo annotato la felicità nel poter guidare ancora un propulsore diesel e vedere come Audi sia così euforica di proporlo ancora...oggi giorno sembra un’esperienza d’altri tempi e invece no, questo Suv grande e grosso, tutto prestazioni e comfort, lo trovate in listino e lo potete guidare ancora nella sua variante diesel. Attenzione, non vogliamo essere fraintesi: non stiamo facendo nessuna guerra all’elettrificazione, siamo d’accordo con tutti quelli che intendono regalare alle prossime generazioni un mondo più pulito anche grazie ad automobili meno inquinanti, però le persecuzioni nella storia non hanno mai portato nulla di buono, per cui...tempo al tempo, dopo tutto siamo ancora in una giusta fase di transizione in cui anche un motore turbodiesel come questo può aiutare la causa, facendo la sua parte e aiutando (un bel po’) chi decide di acquistare la Q8 e guidarla tutti i giorni. E, a tal proposito, vi anticipiamo che l’accoppiata è perfetta: in questa configurazione la Q8 sa perfettamente essere quello che non ti aspetti. Perchè? E’ molto semplice, del tutto intuibile: vi aspettereste che un Suv, così importante nelle dimensioni, così pesante per tutti i contenuti che porta sulle spalle, sia anche capace di essere abile, versatile, dinamico, poco “ingombrante” e addirittura praticabile nella quotidianità anche in termini di consumi? Probabilmente no e all’inizio della sua storia, anche noi eravamo tra quelli che “non ce lo saremmo mai aspettati”. Invece, mi riaggancio all’inizio del mio articolo: la Q8 è oggi ancora “più” su tutto, tanto da volerla guidare ancora e ancora, perché (scusate la ripetizione) lei sa essere quello che non ti aspetti. Stabile, confortevole al massimo, addirittura pratica nelle manovre, versatile nell’affrontare le strade di tutti i giorni. Non importa se esse siano asfaltate o bianche, la Q8 sembra togliersi l’abito elegante e vestire quello da avventuriera...riesce a rendere invariata la piacevole esperienza a bordo, anche quando fuori gli scenari mutano da un estremo all’altro. La vorresti perché è una di quelle automobili che sa essere sempre equilibrata, come se fosse stata progettata per accettare sempre il compromesso, ma mai da sottomessa, la soluzione la offre lei e con quella macina chilometri a testa alta, senza neppure “pesare troppo” sulla tasca di chi poi paga i pieni al rifornimento. Ora, non vogliamo soffermarci troppo su questo aspetto, perché di consumi veri e propri, soprattutto precisi nel loro calcolo, se ne può parlare dopo un test di diversi giorni con rilevazioni specifiche, però il nostro computer di bordo ci segnava valori da vera diesel che per gran parte del tragitto ci hanno fatto pensare che sia anche un’auto da guidare per tutti i giorni (e vi sveliamo che durante la guida non abbiamo rinunciato a spingere un po’ sull’acceleratore e sulla dinamica generale di guida). Vi lasciamo con il listino: la 45 TDI quattro tiptronic parte da 91.000 euro, bisogna aggiungerne poco più di 2.000 per guidare la 50 TDI quattro tiptronic (quella da noi provata), che ha un listino d’attacco a 93.100 euro. Se invece desiderate la versione con unità a benzina, c’è la 55 TFSI quattro tiptronic che parte da 94.100 euro.