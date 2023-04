Novitec esalta la rarissima Lamborghini Aventador Ultimae

Il preparatore tedesco mette mano sulla Lamborghini Aventador Ultimae con un kit aerodinamico in carbonio esclusivo e uno scarico in acciaio ad alte prestazioni.

Se le caratteristiche della “normale” Lamborghini Aventador Ultimae non dovessero bastare a tutti coloro che, fortunatamente, hanno potuto acquistarla, allora Novitec arriva in soccorso e si è messo all’opera per offrire un tocco in più alla supercar del Toro che originalmente è mossa da un V12 da 6,5 litri con 780 CV di potenza massima.

Di Ultimae ce ne sono in tutto 600 unità Ha fatto il suo debutto nel 2021 e Lamborghini ne ha messe in cantiere 350 in versione coupé e 250 in configurazione roadster.

Il suo design accattivante e la sua potenza su strada garantita dal 12 cilindri aspirato da 6,5 litri con 780 CV e 720 Nm di coppia massima non sono tutto quello che la Aventador Ultimae può offrire, perché il preparatore tedesco Novitec ha studiato un body kit in fibra di carbonio con particolari prese d’aria e un impianto di scarico in acciaio ad alte prestazione, per rendere omaggio al bolide di Sant’Agata bolognese.

Ufficio Stampa Novitec

Il tuning visto da vicino Vista da davanti si apprezza per il cofano impreziosito da nuove prese d'aria più lunghe rispetto alla versione di serie, mentre sulle fiancate sono presenti ulteriori finiture e per il posteriore si possono scegliere addirittura due alettoni diversi.

Rivista da Novitec, ha nuovi cerchi in lega forgiati con design a raggi a forma di Y e con bloccaggio centrale di Vossen, con un diametro di 20” davanti e di 21” dietro. La personalizzazione prevede anche la scelta di ben 72 tinte per la colorazione della carrozzeria.

Ufficio Stampa Novitec

Grazie a Novitec c’è dell’altro Bisogna precisare che l’elaborazione aerodinamica è stata studiata in galleria del vento affinché il nuovo body kit fosse totalmente integrato con il sistema ALA 2.0 (Aerodinamica Lamborghini Attiva). È così che è stato ideato il nuovo splitter, o sono nate le nuove aperture laterali che ottimizzano il raffreddamento dell'impianto frenante e le minigonne laterali dal design aggressivo.

Infine, Novitec ha ritoccato anche l’assetto, adottando molle sportive ribassate, senza eliminare le sospensioni originali e ha regalato al bolide del Toro un impianto di scarico in acciaio ad alte prestazioni che, oltre a ridurre il peso della Lamborghini Aventador Ultimae di ben 19 kg, regala alla supercar bolognese un sound al V12 del tutto inedito.